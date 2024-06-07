Столбы с проводами в карельской деревне попадали в воду и «поплыли»

В старинной карельской деревне на берегу Белого моря в Лоухском районе случилось ЧП. Там «уплыли» столбы с проводами, в итоге в деревне пропало электричество. Об аварии рассказали в сообществе «Деревня Нильмогуба» и выложили снимки столбов в воде.

В паблике вечером 6 июня сообщили, что три опоры ЛЭП упали в результате подтопления большой водой. Деревня Нильмогуба оказалась обесточена. В населенный пункт направили ремонтников и технику.

По информации Gubdaily, ремонтная бригада вернула электричество менее чем через сутки.

Напомним, в старинном поморском селе Гридино из-за ветра упала опора ЛЭП, вспыхнул мощный пожар. // фото VK-сообщество «Деревня Нильмогуба»