Девушка, не задумываясь, назвала пароли из смс и лишилась денег

28-летняя петрозаводчанка стала легкой добычей мошенников. Сперва она поверила звонку из сотовой компании и назвала коды из смс-сообщений для продления договора услуг связи. А затем поверила этому же незнакомцу, предложившему ей обезопасить деньги.

В ходе общения с лже-специалистом она совершила перевод на безопасный счет и осталась без 31 тысячи рублей. После этого на связь с ней никто не вышел, а деньги не вернул. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. // фото freepik.com