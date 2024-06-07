Жительница Карелии пришла в гости и избила мужчину гвоздодером

В Медвежьегорском районе врачи сообщили в полицию о пациенте с травмой головы. Увечье он получил не сам.

В полиции узнали, что в дом потерпевшего пришла 32-летняя женщина, чтобы увидеться с его сыном. Гостью усадили за стол, налили выпить. В какой-то момент между ней и хозяином жилища вспыхнул конфликт. По версии полиции, гостья схватила гвоздодер и ударила мужчину по голове. Согласно заключению эксперта, мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести.

В полиции возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. // фото unsplash.com/ Max Fleishmann