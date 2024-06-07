Два человека травмированы при схожих обстоятельствах в Карелии

Женщина и мужчина получили травмы в результате аварий в Сегежском и Лоухском районах 6 июня. В обоих случаях машины оказались в кювете, в причинах ДТП разбирается дорожная полиция.

Около 6 утра на 698 км федеральной автодороги водитель Mitsubishi L200, двигаясь со стороны Петербурга в сторону Мурманска, съехал в кювет, машина опрокинулась. Эти предварительные сведения сообщили в ГАИ Карелии. Травмы получила 72-летняя женщина-пассажир, ее увезли в больницу.

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся вблизи поселка Софпорог. Пострадал 55-летний водитель, его госпитализировали. // фото пресс-службы ГАИ Карелии