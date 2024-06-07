07 июня 2024, 10:15
Два человека травмированы при схожих обстоятельствах в Карелии
Машины разбились в Сегежском и Лоухском районах, пострадали люди
Женщина и мужчина получили травмы в результате аварий в Сегежском и Лоухском районах 6 июня. В обоих случаях машины оказались в кювете, в причинах ДТП разбирается дорожная полиция.
Около 6 утра на 698 км федеральной автодороги водитель Mitsubishi L200, двигаясь со стороны Петербурга в сторону Мурманска, съехал в кювет, машина опрокинулась. Эти предварительные сведения сообщили в ГАИ Карелии. Травмы получила 72-летняя женщина-пассажир, ее увезли в больницу.
Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся вблизи поселка Софпорог. Пострадал 55-летний водитель, его госпитализировали. // фото пресс-службы ГАИ Карелии