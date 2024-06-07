Автомобиль с мертвецами нашли под Петербургом

Утром 6 июня в Ленобласти обнаружили автомобиль с мертвецами.

Оба умерших – петербуржцы. Одному 36 лет, другому 24 года. Мужчины находились в автомобиле «Хендай Солярис», припаркованном у дома на улице Озерной в Юкках, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в салоне не было ничего подозрительного, только мобильный телефон и аэрозольный «Пионер».

Причину смерти установят эксперты, тела направили в морг. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson