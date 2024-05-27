МЧС Карелии: В Гридино пострадало 19 строений и два гектара земли

В карельском МЧС сообщили, что в результате пожара в селе Гридино пострадало девятнадцать строений и два гектара земли. Ведомство выясняет точную причину пожара, виновного и подсчитывает ущерб. Напомним, утром 25 мая премьер-министр Александр Чепик говорил о семнадцати сгорвеших строениях (2 дома, 13 дач, здание администрации, здание клуба).

В министерстве представили хронику пожара в старинном поморском селе в Кемском районе.

24 мая в 17:40 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме и двух хозяйственных постройках в селе Гридино.

К месту пожара из Кемского и Лоухского районов были направлены четыре единицы техники и 10 человек. На месте пожара также работали 4 человека из добровольной пожарной дружины и мотопомпа. Спустя час поступила информация, что пожар потушить не удается, есть угроза распространения огня на рядом расположенные дома. Было решено привлечь два вертолета МИ-8. На борьбу с пожаром отправились специалисты из специализированной пожарно-спасательной части МЧС РК. В ведомстве подчеркнули, что работа была осложнена погодными условиями и отсутствием связи.

Пожар локализовали ближе к ночи и не допустили переход огня на еще большую территорию. Ликвидировать возгорание удалось только к утру. // фото пресс-службы МЧС по РК