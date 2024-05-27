Подростка будут судить из-за найденной банковской карты

16-летнего подростка будут судить по обвинению в краже с банковского счета.

Осенью прошлого года юноша подобрал на улице Сортавалы чужую банковскую карту. По версии следователей, у него возник преступный умысел на хищение денег. В магазинах города он потратил более 11 тысяч рублей.

В ходе беседе со следователями юноша признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

В Следкоме напомнили, что найденную банковскую карту нужно отнести в полицию или банк. // фото unsplash.com/ Nathalia Rosa