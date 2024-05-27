27 мая 2024, 17:52
Жители Карелии лишились 188 миллионов рублей после звонков мошенников
Более тысячи жителей республики стали жертвами жуликов за четыре месяца
В полиции раскрыли, сколько денег потеряли жители Карелии после общения с незнакомцами.
За четыре месяца жулики обманули более тысячи человек. Люди потеряли 188 млн рублей. Суммы потерянных средств варьируются от нескольких тысяч до 14 миллионов рублей. Жертвами становятся люди разных возрастов и профессий.
«В эту минуту в одном из северных отделов полиции дает объяснения местная жительница. Она лишилась 3 миллионов рублей. Злоумышленники убедили женщину, что она зарабатывает на бирже, а для повышения дохода необходимо взять кредит и увеличить сумму инвестиций...»
- сообщили в телеграм-канале ведомства.
Правоохранители призывают граждан к бдительности. // фото «Петрозаводск говорит»