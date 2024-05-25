Дачи, дома, клуб, администрация сгорели в поморском селе в Карелии

Всего семнадцать строений сгорели в старинном поморском селе Гридино в Кемском районе. Такие цифры озвучил премьер-министр правительства Александр Чепик.

По его словам, произошло короткое замыкание, вспыхнула трава, огонь быстро перешел на хозяйственные постройки, а потом на жилые дома.

В результате пострадало 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов – большинство использовались как дачи, в двух домах поживали четыре человека, две семьи. Их приютили родные. В ликвидации пожара участвовали 22 человека, четыре пожарных машины, восемь мотопомп. Пожар локализовали вечером 24 мая.

Прокуратура Карелии организовала проверку и будет искать виновных в произошедшем.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о противопожарной безопасности и обслуживании электрических сетей, даст правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению противопожарного режима. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - говорится в комментарии надзорного ведомства. // фото пресс-службы прокуратуры РК