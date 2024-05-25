Снег сошел, пыль с завода плотно осела на грядках и участках в Медгоре

Жители Медвежьегорска с трудом выметают пыль со своих участков и грядок, которая прилетела со щебеночного завода.

Кадры появились в сообществе депутата карельского парламента Эмилии Слабуновой.

«Снег сошел, а пыль не смывается ни дождем, ни снегом. Весь участок около дома в такой же пыли. Она прямо прилипла к земле, невозможно, пока убираешь столько на тебе этой пыли, дышать нечем. Как можно такую ягоду, это все в землю уходит, дать ребенку»,

- произносит автор видеозаписи.

Жалобы людей с улицы Северная дошли и до районной администрации. Как сообщается в паблике властей района 24 мая, администрация направила официальный запрос на предприятие (ООО «Еврогранит» прим.ред) с требованием предоставить письменную информацию о выполнении работ по предупреждению попадания каменной пыли в атмосферный воздух, в том числе, в зоне жилой застройки.

Чиновники также привели информацию, поступившую от руководителя завода о том, что у предприятия заключен договор на полив автомобильных дорог, а готовая продукция, которая вывозится с территории предприятия автотранспортом, укрывается тентом, а на территории карьера работает туманообразующая пушка пылеподавления.

В комментариях пользователи указали на то, что одной пушки недостаточно, а дорогу, по их словам, пролили один раз:

«Дорогу на Северной пролили один раз, дорога пылит выше крыш. А по распоряжению Роспотребнадзора полив должен быть ежедневно. Завод какие-то меры принимают, но установка одна на всё дробилки. Горы отсева на открытом воздухе не проливают»,

- написал пользователь Александр.

Также пользователи пожаловались на мусор вблизи железнодорожных путей:

«Свалка вдоль ветки жд, где стоят вагоны от переезда и на территорию завода. Куча упаковочный бумаги, баллоны от пены и прочий хлам. Раньше этого не было», - написали пользователь Елена. // фото и видео с VK-страницы Эмилии Слабуновой/ VK-паблик администрации Медвежьегорского района