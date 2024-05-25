25 мая 2024, 09:20
Огонь не пощадил четыре дома в Беломорске, люди остались без жилья
В карельском городе собирают вещи для погорельцев
В пятницу в Карелии бушевал еще один мощный пожар. На улице Мира в Беломорске горели жилые дома.
Исполняющая обязанности главы Беломорского округа Елена Котинова и замглавы администрации Ольга Александрова в видеообращении с места ЧП сообщили, что сгорело четыре дома. Пожар ликвидировали 24 мая. Никто из людей не пострадал, но три семьи лишились всего. Погорельцев разместили временно у родных и знакомых.
В городе собирают помощь для оставшихся без крова людей. Вещи (мальчики 1 год, 7, 10 лет, девочка - 9 лет. Мужские размеры 48-50, 52-54, 56. Женские 50, 52-54)
можно приносить в Центр помощи детям на улице Строительная, 19. // фото скриншот видео