Огонь не пощадил четыре дома в Беломорске, люди остались без жилья

В пятницу в Карелии бушевал еще один мощный пожар. На улице Мира в Беломорске горели жилые дома.

Исполняющая обязанности главы Беломорского округа Елена Котинова и замглавы администрации Ольга Александрова в видеообращении с места ЧП сообщили, что сгорело четыре дома. Пожар ликвидировали 24 мая. Никто из людей не пострадал, но три семьи лишились всего. Погорельцев разместили временно у родных и знакомых.

В городе собирают помощь для оставшихся без крова людей. Вещи (мальчики 1 год, 7, 10 лет, девочка - 9 лет. Мужские размеры 48-50, 52-54, 56. Женские 50, 52-54)

можно приносить в Центр помощи детям на улице Строительная, 19. // фото скриншот видео