Страшное зрелище – вместо домов в старинном селе остались одни угли

Сегодня ночью в МЧС по Карелии сообщили о локализации пожара в старинном поморском селе Гридино в Кемском районе. Страшные кадры последствие ЧП показали в региональном МЧС.

По предварительной оценке ведомства, площадь пожара превысила 1300 кв.м. Огнем повреждено десять строений. Но по информации председателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олега Полякова, общая площадь пожара составила два гектара, а сгорело двенадцать строений. Возгорание могло случиться из-за того, что ветер повал столб ЛЭП, произошло замыкание, вспыхнула трава.

Сообщение о возгорании в населенном пункте поступило 24 мая в 17:40. К месту пожара были направлены силы Госкомитета по Кемскому и Лоухскому району, четыре человека из добровольной пожарной дружины.

Привлекался вертолет МИ-8 с личным составом МЧС: 6 человек и 3 мотопомпы. В министерстве сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее глава администрации Кемского района Светлана Долинина сообщала в соцсети о том, что оному человеку потребовалась помощь врачей, «скорую» вызывали из поселка Лоухи. // фото телеграм-канал МЧС Карелии