Огонь повредил восемь домов в Гридино в Карелии

Огонь повредил восемь домов в Гридино, одному человеку потребовалась помощь вачей

В старинном поморском селе всего от огня в пятницу пострадали десять строений. Об этом в соцсети 24 мая сообщила глава администрации Кемского района Светлана Долинина.

«Сильный ветер быстро распространил огонь на дома в поселении. От огня пострадали 10 строений, 8 из которых - дома. Причины возгорания уточняются»,

- написала Долинина о ситуации в Гридино. При этом чиновники из правительства Карелии пишут о повреждении семи домов, два из которых жилые, а остальные дачи.

Для тушения задействованы две пожарных машины, еще две из Кеми направлены в Гридино.

«Сотрудники администрации также выехали в Гридино для решения вопроса размещения жителей, оставшихся без крова. Человеческих жертв нет, одному человеку потребовалась медицинская помощь - вызвана скорая из пгт. Лоухи. Ожидается вылет пожарной авиации из Петрозаводска»,

- сообщала Светлана Долинина.

По словам председателя госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олега Полякова, столб с ЛЭП упал из-за сильного ветра, произошло замыкание, предположительно произошло возгорание травы, огонь распространился и дошел до частного сектора.

По словам Полякова, ветер стих, распространение огня остановлено. // фото с VK- страницы Светланы Долининой