По поручению Парфенчикова на место ЧП на севере Карелии выехал Чепик

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова премьер-министр Александр Чепик выехал на место пожара в село Гридино в Кемском районе.

По информации руководителя республики, в старинном поморском селе, из-за сильного ветра там упал столб ЛЭП, случилось замыкание, загорелась трава. Огонь быстро добрался до частного сектора. Загорелись дачи и дома.

По словам Парфенчикова, повреждены семь домов, из них - два жилых. Два человека нуждаются в жилье. Вопросы по обеспечению жильем решает районная комиссия по ЧС.



Другой пожар произошел в Беломорске на улице Мира. Власти, по поручению Парфенчикова, направили вертолет с дополнительным оборудованием.

Также на место ЧП выехал руководитель ГО и ЧС Олег Поляков. Ночью в Беломорске решено организовать дежурство. // фото freepik.com/ wirestock