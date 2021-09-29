Столбики термометра в Карелии в четверг не поднимутся выше плюс 13

Завтра, 30 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами до -2°С, днем +8, +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, без осадков.

В Сегеже до +9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +10, пасмурно, не исключен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/KaiPilger