Теплая погода сохранится сегодня в Карелии

Сегодня, 29 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Утром местами туман. Температура воздуха +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +10, ясно.

В Сортавале до +11, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Ожидается умеренная геомагнитная буря.