13 января 2025, 15:52
Стоимость проезда в одном из автобусов вырастет с 15 января
Пассажирам придется выложить тысячу рублей за поездку из Петрозаводска в Сегежу
В ГУП РК «Карелавтотранс» анонсировали увеличение стоимости проезда на одном из маршрутов. Объявление появилось в паблике учреждения.
Так, с 15 января придется платить больше пассажирам автобуса Петрозаводск - Сегежа, который следует через Кондопогу и Медвежьегорск. Он отправляется с автовокзала в 8 часов утра. Проезд по всему маршруту будет стоить 1000 рублей, билет подорожал на 50 рублей.
Стоимость проезда на других междугородних маршрутах сохраняется на прежнем уровне. // Фото «Петрозаводск говорит»