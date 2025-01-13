Стоимость проезда в одном из автобусов вырастет с 15 января

В ГУП РК «Карелавтотранс» анонсировали увеличение стоимости проезда на одном из маршрутов. Объявление появилось в паблике учреждения.

Так, с 15 января придется платить больше пассажирам автобуса Петрозаводск - Сегежа, который следует через Кондопогу и Медвежьегорск. Он отправляется с автовокзала в 8 часов утра. Проезд по всему маршруту будет стоить 1000 рублей, билет подорожал на 50 рублей.

Стоимость проезда на других междугородних маршрутах сохраняется на прежнем уровне. // Фото «Петрозаводск говорит»