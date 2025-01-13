ЦУР провел обучение по ведению соцсетей для редакторов районных газет

13 января, в День российской печати, сотрудники Центра управления регионом Карелии поздравили главных редакторов районных газет республики с праздником и провели для них обучение по работе в социальных сетях.

«Районные газеты — это издания с мощным авторитетом, которые десятилетиям обеспечивают людей актуальной, качественной информацией и имеют большое уважение аудитории. Власти районов должны это учитывать и обязательно включать газеты в контур информационной работы муниципалитета. Районные газеты должны быть локомотивом информационной работы не только на страницах печатных изданий, но и на различных площадках в интернете»,

– отметила руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.

Сотрудники газет — настоящие мастера слова, профессионалы своего дела. Теперь благодаря рекомендациям специалистов ЦУР, журналисты знают, как наладить общение с аудиторией в интернете, отвечать на сложные вопросы и разнообразить контент.

Список пабликов районных газет можно найти здесь.

Фото: Центр управления регионом Карелии