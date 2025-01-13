Стало известно о новых участках под застройку в Петрозаводске

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов раскрыл планы по комплексному развитию территорий региона. Особое внимание уделено участкам, где расположены аварийные дома.

На участках у стадиона «Спартак» и в районе «Танка», где насчитывается 13 аварийных зданий, уже объявлены торги. Прием заявок от застройщиков открыт до 22 января.

В районе улиц Лыжной и Ровио рассматривается участок с тремя аварийными домами. Решение о его дальнейшем использовании ожидается к концу января. Проведение торгов запланировано на весну 2025 года. В числе требований к будущему застройщику — строительство детского сада на 40 мест.

Планы на Октябрьском проспекте уточнены: первый этап охватит территорию между улицами Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской и самим проспектом. Здесь планируется расселить 9 аварийных зданий. На Зареке под застройку предварительно выделен участок в районе улицы Державина, где находятся 14 таких домов. По этим объектам решения будут обнародованы в марте.

Отдельно министр отметил инициативу местных жителей. Например, жильцы аварийного дома №28а на улице Варламова предложили рассмотреть его расселение. Сейчас специалисты проводят расчеты, чтобы определить возможность реализации проекта силами застройщиков. // фото: Виктор Россыпнов/Telegram