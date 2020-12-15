Старый город. К 80-летию со дня рождения Александра Харитонова

12 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения художника Александра Харитонова — талантливого акварелиста, которому довелось стать знаковой фигурой в культурном пространстве Карелии 70-х, 80-х и 90-х годов. Подробности — в рубрике «Старый город» на телеканале «Ника Плюс».

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