14 декабря 2020, 16:57
Культура

Стартует 20-й сезона сериала «Тайны следствия», снимавшегося в Карелии

Самый красивый следователь страны Мария Швецова продолжает свое бесконечное расследование

Сегодня на телеканале «Россия 1» начинается показ юбилейного, двадцатого сезона детективного телесериала «Тайны следствия», сообщает сайт  tricolortvmag.ru

В новом сезоне следователь Мария Швецова переезжает на дачу, но отдохнуть на природе ей не удастся. Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает Швецову и оперативника Платонова (Алексей Комашко).

По сериалу «Тайны следствия» вполне можно составить гид по Северной столице. За 20 лет съемок город был отснят командой проекта практически полностью. Пандемия внесла коррективы в привычные маршруты: запланированные локации пришлось срочно менять, значительную часть съемок перенесли за город, на Финский залив, в Карелию и Кронштадт.

«Петрозаводск говорит» писал о съемках 20-го сезона популярного сериала ранее.

Фото с сайта tricolortvmag.ru

 

 

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