Сериал «Тайны следствия» будет сниматься в Карелии

«Экспресс газета» сообщает, что сериал о похождениях красавицы-следователя Марии Швецовой продолжается! Главную роль исполнит бессменная Анна Ковальчук.

Вместе с ней в новых сериях появятся Вячеслав Захаров, Александр Новиков, Игорь Николаев, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук, Светлана Щедрина, Наталья Ионова и др. артисты.

Подробности юбилейного сезона пока держатся в секрете, но уже известно, что часть съемок пройдет в Карелии.

«Режиссером новых эпизодов вновь станет Егор Баринов, который работал над восемнадцатым и девятнадцам сезонами истории, а также Егор Абросимов», — говорится в пресс-релизе телеканала «Россия 1».

