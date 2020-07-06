Карельский музыкант стал лауреатом конкурса в Париже

5 июля прошло награждение победителей конкурса артистов Euro vision media star, который прошел в этом году в формате онлайн. В число лауреатов вошел и музыкант из Карелии, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

В состав жюри конкурса вошли известные деятели культуры и представители СМИ из Франции и других стран Европы, Америки и Азии.

Руководитель и солист ансамбля «Кантеле» Павел Шаматура представил на конкурсе композиции Клода Тома «Дитя Демона» и Андре Астьера «Буря». В итоге заслуженному артисту Карелии достался диплом первой степени конкурса.