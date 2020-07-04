Актовый зал отремонтировали в «Доме деревни» на севере Карелии

В этнокультурном центре «Дом деревни» в старинном населенном пункте Вокнаволок отремонтировали актовый зал.

В учреждении культуры утеплили пол и полностью заменили напольное покрытие. Как сообщается на странице Костомукшского городского округа в соцсети, после ремонта в «Доме деревни» остались деньги на замену входных дверей.

500 тысяч рублей на ремонт учреждения были выделены из республиканского бюджета по программе «Развитие культуры».

В учреждении на постоянной основе работают клуб шахматистов и кантелистов, собирается на репетиции фольклорный коллектив «Катая». В ткацкой мастерской местные жители ткут половики, столярная мастерская оборудована станками. В клубе садоводов собираются садоводы-огородники, делятся опытом, саженцами, обсуждают посадки, урожай. Клуб рукоделия приглашает к себе на мастер-классы.

Фото: vk.com