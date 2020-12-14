Вышел финальный трейлер фильма с Хабенским, который снимали в Карелии

Сегодня в сети появился финальный трейлер фильма-катастрофы "Огонь", сообщает портал Вести.ру



Лента от создателей "Движения вверх" и "Экипажа", созданная при участии телеканала "Россия 1", рассказывает о жизни и работе пожарных и спасателей.

Леса, они всегда горели, горят, будут гореть. Это закон природы,

– говорит в трейлере главный герой фильма Алексей Соколов, которого сыграл народный артист РФ Константин Хабенский.

Кроме того, в фильме снимались Иван Янковский, Стася Милославская, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков.

Режиссером картины о героях среди нас стал Алексей Нужный, а оператором-постановщиком – Михаил Милашин, работавший над такими известными проектами, как "Лёд" и "Т-34".

Съемки "Огня" проходили в период с мая по сентябрь 2019 года. К производству фильма создатели подошли очень ответственно: в качестве консультантов сценарной команды выступили пожарные "Авиалесоохраны" из Республики Карелия. В процессе съемок команда фильма также консультировалась со специалистами МЧС Карелии.

«Петрозаводск говорит» писал о съемках картины, которые проходили в Карелии.



Киносъемки велись в окрестностях Петрозаводска и вблизи деревни Кинерма и сопровождались скандалом. Напомним, что съемки фильма в близости от карельской деревни вызвали беспокойство у жителей республики.

После долгих перипетий вмешались сотрудники Росприроднадзора. В управлении рассказали, что руководство киностудии приняло решение об отказе от реального огня во время съемок фильма. В связи с этим, заметили в ведомстве, угроза пожара на территории деревни Кинерма отсутствует.

Впоследствии режиссер Алексей Нужный написал в «Инстаграме», что деревня Кинерма не пострадала и не должна была пострадать. По его словам, художники построили декорацию деревни вдали от Кинермы, которая и горела.

В фильм вошли реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. В процессе съемок ни одно дерево не пострадало, так как создатели фильма закупали уже спиленные деревья, из которых и были возведены масштабные декорации.

Дата премьеры "Огня" в кинотеатрах приурочена к профессиональному празднику сотрудников МЧС – Дню спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

Фото - кадр из фильма