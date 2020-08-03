03 августа 2020, 19:41
Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в донорах
Желающим сдать кровь необходимо предварительно записаться на процедуру по телефону
Республиканской станции переливания требуется кровь.
«Повышенная потребность в донорах О(I) Rh(-), A (II) Rh(+/-), B(III) Rh(-) и донорах AB Rh(-) группы крови»,
- говорится в сообщении станции. Доноров с Kell + антигеном временно не принимают, забор плазмы также временно приостановлен.
Прием доноров ведется по предварительной записи по телефонам: +7965-8171-085 , 76-42-65 (с 13 до 15) на Пирогова, 4-а, в Петрозаводске.
Также 8 августа состоится ежегодная всероссийская суббота доноров. Доноров будут принимать с 8 до 12 часов по предварительной записи.