Любовные граффити в старинной часовне попробуют смыть на этой неделе

Любовную надпись, оставленную неизвестными в часовне 18 века в деревне Маньга, попытаются удалить сотрудники управления по охране объектов культурного наследия.

На этой неделе специалисты попробуют смыть краску со ступеней, перил и двери часовни Рождества Пресвятой Богородицы. В беседе с ИА «Республика» начальник управления Юлия Алипова рассказала, что надписи были обнаружены около двух с половиной недель назад. Поскольку тогда краска была еще сырой, смывать ее было проблематично. За этот промежуток времени краска успела высохнуть. Специалисты возьмут различные растворы и попытаются удалить надписи.

По словам Алиповой, для объектов культурного наследия в районах республики подобный случай - редкость.

«Обычно этим город страдает<…> А в деревнях такого еще не было», - говорит Алипова. Она считает, что это дело рук детей, поскольку взрослому «вряд ли придет в голову такое писать». Также она предполагает, что надписи оставили «скорее всего, чьи-то родственники», а не те, кто проезжал мимо.

Напомним, в Маньга неизвестные оставили надпись «Вика и Валера = Love» на памятнике истории. Полиция организовала проверку.

Фото: Александр Пауков