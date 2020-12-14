Стало известно, кто будет строить новую школу в Деревянке

Определился подрядчик, который займется строительством важного социального объекта в Прионежском районе. Возводить новую школу в Деревянке будет московская компания «Агат», написал на своей странице в соцсети глава Карелии.

По словам губернатора, организация «имеет опыт строительства соцобъектов».

«Трехэтажное здание на 200 учеников построят с учетом всех современных требований к образовательным учреждениям. Общая стоимость строительства – почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование»,

- написал Артур Парфенчиков. Ранее, в середине октября в министерстве образования Карелии сообщали, что заявленная стоимость строительства здания школы – 518,4 миллиона рублей.

Образовательное учреждение построят на месте старого, аварийного здания. Ученики средних и старших классов учатся в школе села Деревянное, дети с 1 по 4 класс – в помещениях поселкового детсада, которые специально оборудовали для учебного процесса.

По словам главы республики, подрядчик в ближайшее время приступит к подготовительным работам на площадке. Завершить строительство планируется в декабре 2021 года. (фото ptzgovorit.ru)