Стало известно, кому в Карелии готовы платить более 100 тысяч рублей

Региональные власти заявили о рекордно низком уровне безработицы. Уровень безработицы в Карелии в начале года составлял 1,4%. На учете в службе занятости региона состояли 4,1 тысячи безработных. В банке вакансий – 7,8 тысяч различных предложений по работе.

Некоторым специалистам готовы платить 150 тысяч рублей. В частности, такую зарплату предлагают инженеру на щебеночном предприятии. Главному технологу в ООО «Русский радиатор» готовы платить 144 тысячи, электрогазосварщику в Костомукшском электромеханическом предприятии – 140 тысяч, главному инженеру при трудоустройстве в ООО «Ситозерский карьер» - 130 тысяч, от 100 тысяч могут получать машинист буровой установки, слесарь по ремонту автомобилей, менеджер в АО «Карельский окатыш».

В этом году через агентства занятости работу нашли 6,4 тысячи человек. // фото unsplash.com/ umit yildirim