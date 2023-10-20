Стало известно, кому в следующем году повысят пенсии

С 1 января следующего года в России на 7,5 процента вырастет размер пенсий. Уровень выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тысячи рублей, рассказал RT эксперт «Сравни» Максим Глазков.

Он напомнил, что с января 2024 года повысят также страховую пенсию, а с 1 апреля - социальную, размер которой составит 13,4 тысячи рублей.

Претендовать на получение социальной пенсии смогут люди, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, сироты до 23 лет, проходящие очное обучение, сироты до 18 лет, а также те, кто потерял кормильца.

Повышенную на 7,5 процента пенсию смогут получать и льготные категории пенсионеров. Это в том числе ветераны, пострадавшие от ядерных испытаний, герои России и СССР, а также некоторые другие граждане.

Выплаты для работающих пенсионеров в следующем году проиндексируют в зависимости от стажа. Военным пенсионерам повысят пенсии на 4,5 процента с 1 октября. Пенсионерам от 80 лет удвоят выплату к страховой пенсии по старости. Выплаты социальным работникам, медикам, педагогам и сотрудникам культурных учреждений вырастут на 9,8 процента с начала 2024 года. // фото: freepik.com