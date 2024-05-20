Стало известно, когда жители Карелии будут зарабатывать по 100 тысяч

Эксперты РИА Новости составили рейтинг по динамике зарплат. Оказалось, что быстрее всего в России к 100-тысячным зарплатам придут в Ямало-Ненецком автономном округе. На это потребуется всего полгода и зарплату в 100 тысяч и более сможет получать более половины жителей региона.

Также неплохие темпы, согласно исследованию, показывают Чукотка, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. В десятку также вошли Якутия, Москва, а Петербург расположился на 13 строчке.

Что касается Карелии, то ее место в рейтинге 46. По подсчетам экспертов, через 7,9 лет более половины жителей Карелии смогут получать зарплату в размере 100 тысяч и более (с учетом покупательной способности), через 4 года – такую зарплату сможет получать более четверти населения. а через 11,2 года – более 75% населения республики.

Население Дагестана, Чечни и Ингушетии приблизится к 100-тысячным зарплатам лишь через 13,2; 16,4; 18 лет соответственно.

Отмечается, что для корректного сравнения зарплат в рамках исследования была учтена разница в розничных ценах: зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС), то есть корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается. // фото «Петрозаводск говорит»