Завод по производству газобетона в Карелии планируют открыть летом

Возведение нового завода в Петрозаводске по производству газобетонных блоков автоклавного твердения близится к завершению. Его строительство началось в прошлом году с закладки капсулы при участии занимавшего в то время пост секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, полпреда Президента по Северо-Западу Александра Гуцана и Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

Инвестпроект на территории карельской столицы реализует группа предприятий «Карелстроймеханизация». Сумма инвестиций составляет свыше 1,1 млрд рублей. Правительство республики оказывает поддержку в обеспечении завода необходимой инфраструктурой и закупке оборудования. По словам директора ООО «КСМ Газобетон» Дмитрия Быковского, открытие предприятия запланировано уже на лето этого года.

Это первое предприятие такого профиля в Карелии. Степень готовности строительства высокая – мы планировали сдавать объект в ноябре текущего года, но ожидаем, что сможем сделать это гораздо раньше – уже в июле-августе. – рассказал Дмитрий Быковский. На первом этапе мы собираемся производить 65 тыс. кубометров газобетона в год, через небольшую модернизацию выйдем уже 111 тысяч, а в итоге планируем достигнуть показателей в 160 тыс. кубометров,

– рассказал Дмитрий Быковский.

Продукция пойдет на внутренний рынок республики и Северо-Запад, будет востребована как в индивидуальном жилищном строительстве, так и при возведении многоквартирных домов, административных зданий и сооружений. Уже на первом этапе объем производства может полностью покрыть потребность в газобетоне в Карелии и Мурманской области.

На завод закуплено современное высокотехнологичное оборудование отечественного производства, не менее 85 % оборудования уже поступило на площадку и передано в монтаж.

У нас только мельница мокрого помола производства КНР, всё остальное – от наших российских поставщиков – из Тулы, Екатеринбурга, Тольятти и других регионов России. Основную линию произвела компания «Штайнблок» из Набережных Челнов. Предприятие современное, с высокой степенью автоматизации. На старте мы планируем создание 42 рабочих мест, а по мере наращивания объемов – 80-ти работников. Делаем ставку на наши местные кадры,

– поделился Дмитрий Быковский.

На завод уже принимают промышленный производственный персонал – прямо сейчас они заняты монтажом оборудования будущего предприятия, на котором продолжат работу впоследствии.

На сопровождении Правительства Карелии сейчас находится 28 крупных инвестиционных проектов – каждый с объемом инвестиций свыше миллиарда рублей. Такого количества инвестпроектов в республике не было никогда. Такие проекты крайне выгодны для региона – за счет налогов, поступающих в бюджет, они окупаются в течение 4-6 лет. А самое главное – это высокотехнологичные рабочие места. Ситуация в сфере занятости в Карелии крайне позитивная – у нас рекордно низкие показатели безработицы, а с учетом запуска новых крупных проектов ситуация с рынком труда продолжит меняться в лучшую сторону,

– отметил Александр Чепик.

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что новое предприятие позволит не зависеть от сторонних поставщиков при строительстве государственных объектов, возводимых в том числе в рамках национальных проектов:

Благодаря этому мы будем уверены, как в загруженности завода, так и в сроках строительства. После выхода предприятия на заявленные производственные мощности – карельский газобетон сможет выйти на рынки Вологды, Мурманска, Архангельска – в высочайшем качестве продукции мы уверены.

//Фото: пресс-служба Правительства Карелии