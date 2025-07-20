Стало известно, детей какого пола больше родилось в этом году

Статистика регистрации детей показала, детей какого пола больше родилось в 2025 году, пишет РИА Новости.

Мальчиков в этом году в России родилось больше - их доля составила 51% против 49% девочек.

При этом общее количество родившихся детей составило за полугодие 1 161 411.

По статистике за прошлый год доля рождения мальчиков составила 52%, а девочек - 48%.© «Петрозаводск говорит»