20 июля 2025, 10:26
Жара в «Ташкенте» закончилась
Мешавшее гражданам кафе в Петрозаводске прекратило работу
Фото: Пресс-служба Петрозаводского горсовета
Горожане и депутаты Петрозаводского горсовета добились закрытия скандально известного кафе в центре Петрозаводска, сообщила председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.
Кафе «Ташкент» уже давно стало головной болью для жильцов дома по адресу ул. Антикайнена, 11, в подвале которого располагался объект общепита. Люди неоднократно жаловались на антисанитарные условия, неприятные запахи, чрезмерный шум и несанкционированное подключение к общедомовому электричеству.
Благодаря совместным усилиям активных горожан, органов правопорядка и депутатов владельцы были вынуждены прекратить деятельность заведения. © «Петрозаводск говорит»