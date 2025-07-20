Жара в «Ташкенте» закончилась

Горожане и депутаты Петрозаводского горсовета добились закрытия скандально известного кафе в центре Петрозаводска, сообщила председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.

Кафе «Ташкент» уже давно стало головной болью для жильцов дома по адресу ул. Антикайнена, 11, в подвале которого располагался объект общепита. Люди неоднократно жаловались на антисанитарные условия, неприятные запахи, чрезмерный шум и несанкционированное подключение к общедомовому электричеству.

Благодаря совместным усилиям активных горожан, органов правопорядка и депутатов владельцы были вынуждены прекратить деятельность заведения. © «Петрозаводск говорит»