30 мая 2021, 21:48
Происшествия

Стали известны важные подробности о пожаре в «Северной»

Сегодня с огнем в гостинице боролись более 40 пожарных

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 19:38. Загорелся четвертый этаж гостиницы. Площадь горения специалистами оценивается в 500 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 49 человек. На объекте работали 18 единиц спецтехники от МЧС и 41 пожарный. Огонь удалось локализовать 20:55. 

Сейчас идет разборка и проливка конструкций. Пожарная сигнализация сработала. Органы дознания будут проводить проверку и выяснять причины пожара.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о пожаре и его тушении.  // Фото и видео: Георгий Чентемиров

Обсудить
просмотр
188036
Метки: 
Петрозаводск
Северная
гостиница северная
пожар
Пожарные
МЧС
видео