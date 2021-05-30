30 мая 2021, 21:48
Стали известны важные подробности о пожаре в «Северной»
Сегодня с огнем в гостинице боролись более 40 пожарных
Сообщение о пожаре поступило дежурному в 19:38. Загорелся четвертый этаж гостиницы. Площадь горения специалистами оценивается в 500 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 49 человек. На объекте работали 18 единиц спецтехники от МЧС и 41 пожарный. Огонь удалось локализовать 20:55.
Сейчас идет разборка и проливка конструкций. Пожарная сигнализация сработала. Органы дознания будут проводить проверку и выяснять причины пожара.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о пожаре и его тушении. // Фото и видео: Георгий Чентемиров