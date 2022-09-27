Стали известны подробности ДТП с погибшей женщиной

Стали известны некоторые подробности страшной аварии, которая произошла 25 сентября в Кондопожском районе. Смертельное ДТП случилось на 20-м километре трассы «ст. Шуйская – Гирвас», передает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Врезались друг в друга легковушка Volkswagen Polo и кроссовер Renault Duster. Это произошло в 15:08 между деревней Косалма и поворотом к селу Кончезеро.

Машины ехали в попутном направлении. Volkswagen столкнулся передним левым крылом, а Renault - правым бортом. Затем кроссовер отбросило влево, он наехал на дерево.

Погибла 40-летняя женщина, она умерла в машине скорой помощи. Оба водителя травмированы.

На фото видно, что автомобили получили серьезные повреждения. В частности, у Volkswagen снесло весь перед. // Фото: полиция Кондопоги/ВКонтакте