Посетители разгромили бар в Петрозаводске и ранили администратора

Двое посетителей бара в Петрозаводске так разбуянились, что пришлось вызывать силовиков. Администратор нажал сигнал тревоги, сообщили в Росгвардии.

Когда росгвардейцы приехали в заведение, им рассказали, что мужчины повредили рекламные держатели, весы, органические стекла, декоративную полку, дверную ручку.

Один из них метнул в администратора весы и повредил ему руку. Личность дебоширов установили, это 40-летний и 31-летний петрозаводчане. Обоих задержали и увезли в полицию. // Фото: Росгвардия