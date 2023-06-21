Стала известна причина страшного пожара в Медвежьегорске

Причиной вчерашнего пожара в Медвежьегорске, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Пока это предварительные выводы, их нужно будет подтвердить в ходе пожарно-технической экспертизы. Однако есть предположение, что кто-то курил в хозяйственных постройках.

Напомним, пламя вспыхнуло сначала в них, потом перекинулось на жилые дома. В данный момент идет доследственная проверка, ее лично контролирует прокурор республики. // фото: «Медвежьегорск Online»/ВКонтакте