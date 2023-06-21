Пенсионерка в Прионежье смогла спасти сбережения от мошенников

Жительница Прионежского района разместила в социальной сети объявление о продаже пеленального столика и кроватки. Под видом покупательницы с ней связалась мошенница, сообщили в МВД Карелии.

Незнакомка выразила готовность оплатить детскую мебель и попросила данные карты, чтобы перевести деньги. Она прислала 64-летней женщине ссылку, по которой та перешла и ввела необходимую информацию.

Ей тут же пришло уведомление о смене логина и пароля в приложении банка. Потом поступил код для подтверждения перевода денег. Пенсионерка поняла, что происходит что-то не то. Она позвонила в банк и быстро заблокировала счета. Тем самым спасла все свои сбережения. // фото: «Петрозаводск говорит»