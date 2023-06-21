Появились фото и видео последствий страшного пожара в Медвежьегорске

Страшный пожар в Медвежьегорске 20 июня оставил без крова 28 человек. К счастью, никто не погиб, но все могло обернуться еще большей бедой. Неравнодушные люди не дали взорваться резервуарам с газом, пишут очевидцы в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте и публикуют видео с места ЧП.

Напомним, вечером во вторник загорелись хозяйственные постройки, потом огонь перекинулся на жилые дома. С огнем боролись все пожарные района, задействовали пожарный поезд.

Горожане в соцсетях пишут, что воду ведрами носили и стар, и млад – тушить пламя помогали дети, пенсионеры.

- Если бы взорвались резервуары с газом, беда была бы еще ужаснее,

- рассказывает одна из свидетельниц происшествия.

В итоге сгорели два деревянных дома, остальные удалось отстоять. Некоторые жильцы ушли к родным и знакомым, других расселили в гостиницу и другие пункты временного размещения.

Сгорели не только жилье и все имущество в домах, на снимках видны уничтоженные пламенем автомобили.

Некоторые хозяева в соцсетях публикуют объявления о поиске пропавших во время пожара кошек. // фото, видео: «Медвежьегорск Online»/ ВКонтакте