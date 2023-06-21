Режим повышенной готовности объявлен после пожара в Медвежьегорске

Мощный пожар бушевал вечером 20 июня в Медвежьегорске. Люди лишились жилья. Огонь повредил и линию ЛЭП, ремонтировать ее должны с 21 июня.

Местные власти собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. По словам главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, многие погорельцы уехали к родным или друзьям. Остальных расселили в гостиницу, кому потребовалась медицинская помощь, были определены в Медвежьегорскую ЦРБ.

В городе с девяти часов вечера 20 июня введен режим повышенной готовности.

«Сейчас главное обеспечить жильем людей на первое время, в дальнейшем будем расселять в маневренное жилье», - написал Антипов. В городе собирают помощь погорельцам.

По сообщению госкомитета Карелии по ОЖ и БН, на улице Артемьева горели хозпостройки, огонь перекинулся на старые деревянные дома.

«В процессе пожара хозпостройки огонь перекинулся на жилой дом по адресу: ул. Артемьева, д.5. Деревянный, 8-квартирный дом, 1956 года постройки (аварийный) полностью сгорел. Соседний двухэтажный деревянный дом (аварийный) - ул. Артемьева, 5а поврежден. Другие дома пожарным удалось отстоять»,

- сообщили в ведомстве. В сгоревшем и поврежденном деревянных домах проживали 28 человек.

Энергетики добавили, что пострадали две подстанции, под отключение попали три дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет. // фото VK-паблик госкомитета