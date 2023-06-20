Петрозаводчанин остался один на АЗС и украл нож с фонарем

На одном из автозаправочных комплексов в Карелии произошла кража. Кто-то ночью унес нож и переносной фонарь, сообщили в МВД РК.

Неизвестный взял эти предметы на торговом стеллаже, причинив ущерб в 2 900 рублей.

Сотрудники угрозыска вычислили не работающего 33-летнего петрозаводчанина. Ранее судимый мужчина признался, что украл вещи. Он воспользовался отсутствием людей, забрал чужое имущество и продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com