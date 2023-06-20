Сильный пожар бушует в Медвежьегорске – есть пострадавшие

Серьезный пожар вспыхнул в Медвежьегорске и бушует прямо сейчас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, полыхают три жилых дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

- Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Данных о погибших пока нет,

- написал министр.

По словам главы Медвежьегорска максима Антипова, дома горят на улицах Артемьева и Карла Маркса.

- Ужасная трагедия сейчас происходит в Медвежьегорске. Горят несколько жилых домов по ул. Артемьева и ул. К.Маркса. Пожарные делают все возможное для предотвращения распространения огня. В срочном порядке собираем комиссию по чрезвычайным ситуациям для расселения погорельцев. Нахожусь на месте событий, буду держать вас в курсе,

- написал он.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что сначала вспыхнули сараи, потом один дом, затем огонь перекинулся на второй и на третий.

На месте ЧП работает пожарный поезд, тушить огонь помогают жители города, носят воду ведрами. У пожарных машин якобы слабый напор. // фото: «Медвежьегорск Online» /ВКонтакте