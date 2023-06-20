Пожар вспыхнул около старого здания ДСК в Петрозаводске

Сегодня вечером жители Петрозаводска увидели поднимающееся около старого здания ДСК пламя и дым. О пожаре 20 июня сообщили в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

Возгорание случилось на Заводской улице, очевидцы написали, что вызвали МЧС, но спасатели не приехали спустя 20 минут.

Напомним, ранее произошел пожар на Олонецком молокозаводе – началось с поддонов. // фото: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте