20 июня 2023, 18:57
Пожар вспыхнул около старого здания ДСК в Петрозаводске
Горожане запечатлели на видео возгорание в карельской столице
Сегодня вечером жители Петрозаводска увидели поднимающееся около старого здания ДСК пламя и дым. О пожаре 20 июня сообщили в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.
Возгорание случилось на Заводской улице, очевидцы написали, что вызвали МЧС, но спасатели не приехали спустя 20 минут.
Напомним, ранее произошел пожар на Олонецком молокозаводе – началось с поддонов. // фото: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте