20 июня 2023, 18:57
Происшествия

Пожар вспыхнул около старого здания ДСК в Петрозаводске

Горожане запечатлели на видео возгорание в карельской столице

Сегодня вечером жители Петрозаводска увидели поднимающееся около старого здания ДСК пламя и дым. О пожаре 20 июня сообщили в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

Возгорание случилось на Заводской улице, очевидцы написали, что вызвали МЧС, но спасатели не приехали спустя 20 минут.

Напомним, ранее произошел пожар на Олонецком молокозаводе – началось с поддонов. // фото: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте

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