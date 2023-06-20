Грузовик перевернулся в Петрозаводске

Днем 20 июня в Петрозаводске случилась авария с участием грузовика. Он каким-то образом перевернулся, написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Очевидцы размещают фотографии ДТП и пишут, что оно произошло на улице Чернышевского, рядом с перекрестком на Ригачина. Это было примерно в 16:00, КАМАЗ до сих пор лежит на проезжей части вдоль дома.

Ранее сообщалось о жесткой аварии в карельской столице, где есть пострадавшие. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте