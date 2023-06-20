В жестком ДТП в центре Петрозаводска пострадал 60-летний водитель

В городской Госавтоинспекции прокомментировали аварию, произошедшую на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина вечером 19 июня.

На перекрестке столкнулись автомобили «Фольксваген Тигуан» и «Рено Флюенс». По сообщению дорожной полиции, 60-летний водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся прямо «Рено».

Травмы получил водитель «Фольксвагена». Мужчину госпитализировали. // фото ГИБДД Петрозаводска