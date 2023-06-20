Житель Олонца выломал дверь в квартиру женщины и напал на полицейского

Судимый ранее 33-летний олончанин напился и выломал дверь в квартиру знакомой женщины. Даже вызов полиции не заставил его утихомириться, сообщили в СУ СКР по региону.

Когда агрессор вломился в дом, хозяйка позвонила правоохранителям. Но во время задержания незваного гостя тот сильно ударил одного из полицейских.

Это произошло еще в феврале, с тех пор шло следствие по уголовным делам. Их возбудили по двум статьям УК – о незаконном проникновении в жилище и насилии по отношению к представителю власти. Сейчас материалы передали в суд. // фото: www.freepik.com