Мужчина из другого региона не нашел работы в Карелии и пошел воровать

Жители дачных кооперативов в Прионежском районе стали массово обращаться в полицию с заявлениями. С их участков пропадали чугунные ванны, металлические трубы и другая хозяйственная утварь.

Сотрудники угрозыска установили, что к кражам причастен 26-летний мужчина из соседнего региона. Он приехал на заработки в Карелию, но трудоустроиться не сумел. Тогда снял автомобиль с прицепом в аренду и организовал преступный промысел.

Ездил по дачам, собирал металлические изделия с участков. Похищенное сдавал в пункт приема металлолома. Вору удалось выручить около 80 тысяч рублей. Сейчас его проверяют на причастность к похожим преступлениям. // фото: МВД Карелии