Молния подожгла лес в Сегежском районе, пожар тушат с вечера

Сильная гроза разразилась 19 июня вечером в Карелии. Удар молнии стал причиной лесного пожара на территории Сегежского района, сообщили в Минприроды республики.

Лес вспыхнул в девяти километрах от станции Раменцы. В данный момент пожар ликвидируют четверо парашютистов-пожарных и двое десантников-пожарных. Они высадились на место ЧП с Ми-8 и перекрыли огню дорогу, помешав распространиться.

Вчера потушили четыре лесных пожара, которые возникли в воскресенье в Муезерском, Беломорском, Лахденпохском и Суоярвском районах по вине людей.

Сегодня утром ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший вчера в Сортавальском районе. Он тоже произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности. // фото: Минприроды Карелии