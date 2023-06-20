20 июня 2023, 12:06
Пожилой водитель разбился насмерть на трассе в Карелии
Трагедия произошла около девяти часов утра 20 июня в Лахденпохском районе, подробности сообщили в ГИБДД
Утром во вторник в Лахденпохском районе произошла авария со смертельным исходом.
По информации Госавтоинспекции Карелии, дорожный инцидент произошел в 08:35 на 216 км дороги А-121 «Сортавала».
Внедорожник «Шевроле Нива» вылетел с дороги в кювет. Находившийся за рулем 71-летний водитель погиб.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства трагедии устанавливают. // фото скриншот видео