Пожилой водитель разбился насмерть на трассе в Карелии

Утром во вторник в Лахденпохском районе произошла авария со смертельным исходом.

По информации Госавтоинспекции Карелии, дорожный инцидент произошел в 08:35 на 216 км дороги А-121 «Сортавала».

Внедорожник «Шевроле Нива» вылетел с дороги в кювет. Находившийся за рулем 71-летний водитель погиб.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства трагедии устанавливают. // фото скриншот видео